В Украину не пустили еще одну российскую артистку. На этот раз речь об актрисе театра и кино Розе Хайруллиной. Она прилетела в Киев из Минска, но ее из-за незаконных поездок в аннексированный Крым развернули в обратном направлении. Также Хайруллиной запретили въезд в страну на три года.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В ходе контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда", - сказано в сообщении.

Пограничники установили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. По ее словам, на украинский полуостров она ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время, по данным Госпогранслужбы, зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины.

Хайруллина рассказала, что в Украине она планировала принять участие в киносъемках. За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

Отметим, последняя громкая роль Розы Хайруллиной была в сериале Федора Бондарчука "Псих", также она снялась в фильме "Каникулы президента", съемки которого проходили в Крыму.

Напомним, МИД предложил запретить въезд в Украину российскому режиссеру Кеосаяну.

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