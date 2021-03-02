У стаи белых лебедей, погибших 28 февраля на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" Алешковского района Херсонской области в итоге был выявлен птичий грипп.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

"Результаты исследования Николаевской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы свидетельствуют о наличии вируса гриппа типа А1 субтипа Н5 у 20 лебедей, погибших на территории Национального природного парка", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы Госпродпотребслужбы Украины Владиславы Магалецкой, смерть лебедей не связана с предыдущими случаями массовой гибели дикой птицы в Херсонской области.

"По крайней мере этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток в январе этого года, то мы еще ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать, есть ли между ними связь. Работаем в тесном контакте со всеми органами государственной власти, в том числе с Национальной полицией Украины", - сообщила Магалецкая.

Специалисты Госпродпотребслужбы принимают все меры для минимизации рисков распространения птичьего гриппа. По их данным, птичий грипп сейчас активно распространяется по всему миру, в том числе и в Европе, через диких перелетных птиц. Это связано с началом весеннего периода миграции пернатых.

Ранее "Страна" писала о том, что в Трускавце от смерти спасли более полусотни лебедей на замерзшем озере.

Также мы сообщали, что в Клавдиево-Тарасово под Киевом обнаружили птичий грипп, в поселке введен карантин.