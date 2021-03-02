В Киеве за минувшие сутки почти в три раза подскочило число новых случаев коронавируса. В столице официально обнаружили 463 пациента с Covid-19 (вчера было всего 156 случаев).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 2 марта мэром Киева Виталием Кличко в его Telegram-канале.

Всего в Киеве зафиксировано уже 138 483 случаев коронавируса. Из них 2 672 оказались летальными (+10 за сутки). Выздоровело уже 94 596 человек (+746).

Среди новых пациентов, по данным Виталия Кличко:

260 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,





182 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,





13 девочек в возрасте от 1 года до 17 лет,





8 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.

Вчера в больницы попали 69 пациентов. Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах - в Деснянском (85), Дарницком (77) и в Днепровском (72).

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 336 случаев коронавируса.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области 649 человек за сутки заразились Covid-19, в Кировоградской - 26 новых пациентов.