В Киеве за сутки число новых случаев коронавируса подскочило в три раза
В Киеве за минувшие сутки почти в три раза подскочило число новых случаев коронавируса. В столице официально обнаружили 463 пациента с Covid-19 (вчера было всего 156 случаев).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 2 марта мэром Киева Виталием Кличко в его Telegram-канале.
Всего в Киеве зафиксировано уже 138 483 случаев коронавируса. Из них 2 672 оказались летальными (+10 за сутки). Выздоровело уже 94 596 человек (+746).
Среди новых пациентов, по данным Виталия Кличко:
- 260 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 182 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,
- 13 девочек в возрасте от 1 года до 17 лет,
- 8 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.
Вчера в больницы попали 69 пациентов. Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах - в Деснянском (85), Дарницком (77) и в Днепровском (72).
Напомним, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 336 случаев коронавируса.
Также мы писали, что в Ивано-Франковской области 649 человек за сутки заразились Covid-19, в Кировоградской - 26 новых пациентов.