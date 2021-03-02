Через приложение "Дія", которое разработали как цифровой инструмент для организации вакцинации от коронавируса в Украине, в первый день записи на прививки записались более 38 531 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга во вторник, 2 марта.

По его словам, 5 280 человек записались на вакцинацию через портал по вакцинации, 671 человек записались, позвонив по телефону контакт-центра Минздрава и более 38 531 тысяч человек через "Дію".

"Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверии к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению Covid-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что модель с информацией о вакцинации полностью интегрирована в систему электронного здоровья eHealth.

Также Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение "Дія".

Степанов о вакцинации - с 8:34

Напомним, за минувшие сутки от Covid-19 привились 1 764 человека. Больше всего вакцинированных в Донецкой области.

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