Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, потому что в стране, на его взгляд, должна быть парламентская форма правления.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Так, отвечая на вопрос, хотел ли бы он, чтобы его супруга Оксана Марченко, которая вступила в партию ОПЗЖ после санкций СНБО, шла в президенты, Медведчук ответил отрицательно.

"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления", - сказал Медведчук.

Также политик в связи с этим напомнил, что лично никогда не баллотировался в президенты и не собирается этого делать и сейчас.

"Я знаю одно: кто бы ни стал следующим президентом, он всегда будет хуже предыдущего", - заявил он.

По его словам, опыт украинского государственного строительства показывает, что любой президент приходит к власти голосами "одной стороны" - какой-то из части украинского общества, а затем пытается заручиться симпатиями другой части, но не находит там поддержки, заодно теряя расположение тех избирателей, голосами которых он пришел к власти.

"И что это? Это противостояние в обществе. Зачем это противостояние надо? Значит, надо изменить форму правления", - сказал Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук недавно попал под санкции СНБО.

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