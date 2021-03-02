За минувшие сутки от Covid-19 привились 1 764 человека. Больше всего вакцинированных в Донецкой области
После того, как в Украине стартовала вакцинация от Covid-19, за минувшие сутки первую дозу индийского препарата CoviShield получили 1 764 человека. Больше всего прививок за последние 24 часа сделали в Донецкой области (180).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная во вторник, 2 марта, пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 70 прививок;
Донецкая область - 180 прививок;
Житомирская область - 109 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 36 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 70 прививок;
Луганская область - 70 прививок;
Львовская область - 70 прививок;
Киев - 70 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область -100 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 40 прививок;
Черновицкая область - 79 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
За весь период прививочной кампании в Донецкой области сделали больше всего прививок (400). Всего с начала вакцинировались уже 4 905 человек.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе ухудшилось состояние у более трети вакцинированных от Covid медиков.
Также сообщали, что Минздрав обозначил случаи, когда можно вне очереди вакцинировать спортсменов и артистов.