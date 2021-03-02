После того, как в Украине стартовала вакцинация от Covid-19, за минувшие сутки первую дозу индийского препарата CoviShield получили 1 764 человека. Больше всего прививок за последние 24 часа сделали в Донецкой области (180).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная во вторник, 2 марта, пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 70 прививок;

Донецкая область - 180 прививок;

Житомирская область - 109 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 36 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 70 прививок;

Луганская область - 70 прививок;

Львовская область - 70 прививок;

Киев - 70 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область -100 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 79 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

За весь период прививочной кампании в Донецкой области сделали больше всего прививок (400). Всего с начала вакцинировались уже 4 905 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе ухудшилось состояние у более трети вакцинированных от Covid медиков.

Также сообщали, что Минздрав обозначил случаи, когда можно вне очереди вакцинировать спортсменов и артистов.