После публикации в "Стране" и в других СМИ о том, как в родном селе Садовое вспоминают Сергея Стерненко, недавно осужденного за похищение человека на 7 лет, семья и друзья радикала устроили травлю односельчан.

Об этом нам сообщила школьная учительница Стерненко Ирина Фещенко, которая, в числе прочих жителей села рассказала о том, как Сергей в юности воровал телефоны у одноклассников.

"После публикации его семья устроила настоящую травлю и охоту на тех, кто рассказал правду о Сергее. Моему племяннику позвонил друг его родителей, его еще называют в селе "Гуцулом", потому что он приехал в село откуда-то с Западной Украины. И потребовал, чтобы племянник "заткнулся". На первый раз племяннику пообещали отключить его дом и его шиномонтажную мастерскую от электричества. А если он продолжит рассказывать журналистам то, что знает об этой семье и самом Сергее, пригрозили сжечь и дом, и мастерскую", - рассказала "Стране" учительница Ирина Фещенко.

Самой Ирине также уже звонили друзья семьи и "порекомендовали" уехать из села.

"Вам здесь не жить. Уезжайте. А то вдруг внезапно дом ваш сгорит. Такие слова я услышала по телефону от друзей старшего Стерненко" - добавила об угрозах себе Ирина Фещенко.

Семья Фещенко собирается обращаться в полицию по поводу угроз и давления.

Напомним, мы публиковали воспоминания школьной учительницы Стерненко о прошлом радикала.

Также мы сообщали, кто помогал Стерненко похищать и пытать человека.