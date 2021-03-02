В Ивано-Франковской области 649 человек за сутки заразились Covid-19, в Кировоградской - 26 новых пациентов
В Украине, где число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 5 336 человек, общее количество зараженных возросло до 1 357 470.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 2 марта пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и Киеве (463).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 463 случая;
Винницкая область - 453 случая;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 206 случаев;
Донецкая область - 107 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 438 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 649 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 349 случаев;
Николаевская область - 153 случая;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 108 случаев;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 146 случаев;
Харьковская область - 319 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черновицкая область - 504 случая;
Черниговская область - 52 случая
Напомним, в МОЗ до конца недели хотят увеличить число прививок от коронавируса почти в 7 раз.
Также мы писали о том, что 1 марта впервые в новом году в ВОЗ заявили о росте темпа заражений коронавирусом в мире.