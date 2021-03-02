В Украине, где число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 5 336 человек, общее количество зараженных возросло до 1 357 470.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 2 марта пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и Киеве (463).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 463 случая;

Винницкая область - 453 случая;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 206 случаев;

Донецкая область - 107 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 438 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 649 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 349 случаев;

Николаевская область - 153 случая;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 108 случаев;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 146 случаев;

Харьковская область - 319 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черновицкая область - 504 случая;

Черниговская область - 52 случая

Напомним, в МОЗ до конца недели хотят увеличить число прививок от коронавируса почти в 7 раз.

Также мы писали о том, что 1 марта впервые в новом году в ВОЗ заявили о росте темпа заражений коронавирусом в мире.