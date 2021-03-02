Сегодня первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие.

Он способствовал остановке Холодной войны и падению Берлинской стены, вывел войска из Афганистана, не смог остановить начало войны в Карабахе и распад Союза. Более того - в бывшем СССР его в этом распаде многие и обвиняют.

Зато на Западе за то же самое бывшего генсека хвалят. Сегодня его поздравили все лидеры крупных стран ЕС и президент США Байден.

Горбачев - самый долгоживущий правитель России в истории.

И, хотя в силу возраста здоровье подводит его все чаще, сейчас он находится в сравнительно добром здравии, которое позволяет комментировать актуальную российскую, украинскую и международную повестку.

"Страна" публикует главные факты из биографии Горбачева и детально останавливается на его высказываниях последних лет.

Краткая биография Горбачева

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное, сейчас это Ставропольский край России.

Отец - Сергей Андреевич, был механизатором. Мать - Мария Пантелеевна (уроженка Украины с девичьей фамилией Гопкало), проработала всю жизнь в колхозе.

При рождении родители назвали его Виктором. Но священник крестил ребенка Михаилом. Семья колхозников подчинилась и переименовала сына.

Горбачев в детстве с дедом и бабушкой

Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова, Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности агроном-экономист.

С 15 лет он работал помощником комбайнера. До высоких партийных чинов добрался, когда стал первым секретарем Ставропольского края. В Москву переехал в 1978 году, через два года вошел в Политбюро - высший партийный орган. В 1985 году стал генеральным секретарем партии и главой государства.

В 1990-м году стал первым и последним президентом СССР.

Горбачев на посту президента СССР

В 1990 году за "вклад в мирный процесс" в отношениях между Советским союзом и западными странами он получил Нобелевскую премию мира.

После выхода на пенсию Михаил Горбачев создал политологический фонд своего имени. Постоянно живет на подмосковной госдаче - особняке на элитной Рублевке.

Госдача Горбачева на Рублевке, где он живет сейчас

Там политик пишет мемуары, принимает гостей и через своего помощника комментирует значимые политические новости.

От перестройки до развала СССР

Михаил Горбачев - инициатор "перестройки", реформы, которую с восторгом приняли на Западе.

Горбачев начал ее в 1985 году с антиалкогольной кампании. Затем была политика гласности и снятие цензурных ограничений, провозглашение свободы СМИ, отмена однопартийной системы, а также снятие ограничений на частный бизнес. Сначала под висом кооперативного движения, а потом и в более широком смысле.

25 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС выдвинули главные лозунги перестройки: гласность, ускорение, госприемка, новое мышление. Правда, по итогу реформ в стране начался самый крупный дефицит товаров, который только знали в Союзе после войны.

Это случилось потому, что была введена частная торговля внутри страны, а затем была отменена внешнеторговая монополия государства. И товары стали исчезать с полок госмагазинов, попала в частный сектор, либо экспортируясь за границу. В итоге пришлось вводить продовольственные карточки и купоны.

Параллельно формировался класс первых капиталистов СССР, впервые появилось явное имущественное расслоение.

В конце 1980-х народ уже начал уставать от горбачевских реформ, превратив их в темы для анекдотов:

Диалог у лотка с пирожками:

– Почему пирожок квадратный?

– Перестройка.

– А почему недопеченный?

– Ускорение.

– А почему надкушенный?

– Госприемка.

Кризис был настолько масштабным, что еда пропала даже в столицах - Москве и Ленинграде, которые раньше дефицитом никогда не задевались.

Внутри страны накалялись и национальные конфликты. С 1988 года бушевал конфликт в Нагорном Карабахе, который советская власть погасить не смогла. В 1989 году начались попытки выхода Абхазии из состава Грузии, на подавление массовых беспорядков в Тбилиси бросили армию. Было много других подобных конфликтов.

То есть советская власть при Горбачеве за пару лет начала терять контроль над ситуацией в стране. Что резко усилило позиции критиков генсека - в первую очередь, бывшего первого секретаря московского горкома Бориса Ельцина, которые в 1991 году был избран в первом туре президентом России (тогда еще союзной республики).

На внешнеполитическом театре Михаил Сергеевич ускоренно наводил мосты с Западом, идя на односторонние уступки по многим вопросам. Главный из них - согласие на объединение Германии без выхода ее из НАТО.

Тем временем окраины Союза, пользуясь слабостью центральной власти, начали готовить выход. Первой объявили о своей независимости прибалтийские республики. Прочие же начали принимать декларации о суверенитете без выхода из СССР.

Горбачев начал в ответ на это готовить новый союзный договор, в котором прописывалась мягкая форма федерации с широкими правами республик. Подписание было намечено на 20 августа 1991 года, однако процесс был сорван руководителями СССР, которые де-факто отстранили Горбачева от власти и объявили о создании Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Однако эта попытка спасти Союз провалилась из-за сопротивление Ельцина, который назвал происходящее путчем.

После провала ГКЧП Горбачев формально вернулся к исполнению обязанностей президента СССР, однако реальной власти к тому моменту уже не имел даже в Москве. Ее получил Ельцин, который в итоге и подписал Беловежское соглашение о роспуске СССР.

В 1996 году Горбачев попытался вернуться в политику и выставил свою кандидатуру на выборах президента. Но набрал менее одного процента голосов.

На следующий год Михаил Сергеевич снялся в рекламе американской пиццы Hut. В ней американцы подвели "итоги правления" Горбачева.

Затем появился в ролике австрийских железных дорог - когда достижения железнодорожников он сопровождал словом "Перестройка!".

Но, несмотря на такие периодические возвращения в публичную сферу, Михаил Сергеевич стал к тому времени политическим пенсионером.

Вспоминали о нем в основном по двум поводам.

Первый - обсуждая роль бывшего генсека в развале СССР. Учитывая централизацию власти в Союзе, многие просчеты и ошибки расценивались как личная ответственность Горбачева.

Второй - когда Горбачев давал интервью и высказывал свое мнение о том, что происходит на просторах бывшего Союза и в мире. Он постоянно говорил, что развал СССР был ошибкой. Много он заявлял и об Украине.

Поддержал Путина по Крыму и Донбассу

В интервью Дмитрию Гордону в 2019 году Горбачев заявил, что "если бы он продолжал заниматься перестройкой, то разграбления страны не было бы и она бы не разбежалась... Сейчас ведь когда опрашивают людей, то сожалеет много людей - до 60% сожалеет о распаде Союза. Но когда встает вопрос о том, мол в хотели бы сейчас возродить СССР, они боятся почему-то... "

Будущее Украины Горбачев представлял "вместе с Россией". Это был его главный тезис.

В 2016 году Горбачев поддержал политику России в отношении Крыма. В интервью The Sunday Times он сказал, что поддерживает решение Владимира Путина.

По словам Михаила Горбачева, он поступил бы точно так же на месте Путина. "Я всегда за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией", - сказал он. После этих слов его занесли на "Миротворец". А СБУ запретила ему въезд на пять лет, которые, кстати, истекают в этом году.

О санкциях, введенных после аннексии полуострова, он высказывался так: "Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции".

Аналогичной является его позиция по Донбассу. Он поддерживает заявления российских властей.

"Наше предложение было: открыть проходы, со всех этих котлов вывести людей. Нет, нет. Кто-то сидит в теплых конторах и рассуждает. А в это время что творится с людьми, детьми, женщинами. Расстреливают родильные дома, школы, больницы разрушаются. Две тысячи, только по официальной информации, погибло людей, а раненых сколько", - также сказал он.

Он считает, что в конфликт нельзя вмешиваться никому, а если в событиях будут затронуты другие государства, масштабы расширятся и участвовать "полезут все".

"Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем миром. И правильно, что политики держат позицию", - заявил он.

О возрождении СССР

В 2020 году Горбачев допустил возрождение Советского Союза. По его мнению, потребуется очень много времени, чтобы республики "набрались ума и опыта".

"Ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают - никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный. Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы", - считает Горбачев.

По его словам, бывшие советские республики растеряли политический опыт. "Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится - это же надо? Только время покажет", - добавил Горбачев.

В 2019 году, когда США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД; подписан Рейганом и Горбачевым в 1987 году), СМИ начали обращаться к нему как главному эксперту по теме.

Горбачев и Рейган подписывают ДРСМД в Вашингтоне

Свое мнение о последствиях решения американцев Михаил Горбачев высказал в статье, которую он подготовил для газеты "Ведомости".

"Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США. Такова логика всех стихийных, неконтролируемых процессов", - считает Горбачев.

О советах Путину

О деятельности Владимира Путина Горбачев высказывает так: "Путин унаследовал хаос. Бездействовать было нельзя. Для стабилизации обстановки он прибег к экстраординарным мерам, некоторые из них имели авторитарный характер. Видя это, я тем не менее считал, что до определенного предела такие меры допустимы. Новый президент России сумел стабилизировать положение в стране - сохранить российскую государственность, начать процесс выхода из экономического кризиса, укрепить международные позиции России".

После выхода США из ДРСМД бывший президент СССР написал президенту России конфиденциальное письмо.

"Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это - в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, "лидируют", показывая дурной пример другим", - комментировал Михаил Горбачев свое послание.

Он дал совет Путину: решать конфликты между странами нужно за столом переговоров и в согласии с международным правом, несмотря на то, что Вашингтон решил возродить "культ силы и угроз".

Тогда же ядерную войну Горбачев назвал недопустимой: по его словам, развязать такой конфликт может "только безумец". Он также напомнил о Карибском кризисе 1961 года, когда мир, по его выражению, "висел на волоске".

Незадолго до своего 90-летия Горбачев призвал лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена провести встречу, обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное - "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное - избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться", - сказал Горбачев.

К слову, утром и Владимир Путин, и премьер Михаил Мишустин направили Горбачеву поздравления с юбилеем.

О падения Берлинской стены и сегодняшней Германии

Михаил Горбачев сыграл одну из главных в падении Берлинской стены. К этому тогдашнего президента СССР немцы взывали на многочисленных демонстрациях: "Перестройка, Горбачев, помоги!"

В 2019 году, по случаю 30-летию падения Берлинской стены, Горбачев дал интервью немецким СМИ. Это событие он называет одним из главных в своей жизни.

Поцелуй Михаила Горбачева и президента ГДР Эриха Хонеккера

"Мой взгляд на единство Германии сегодня такой же, как и тогда. Соединение был одним из моих самых важных действий. Это имеет большое значение в жизни многих", - сказал журналистам Горбачев.

О конфликте в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе, который активизировался в минувшем году, вышел на высокий политический уровень в 1987 году. Тогда на имя Горбачева было составлено письмо с требованием передать Нагорный Карабах из подчинения Баку в подчинение Еревану.

В 2020 году, комментируя эскалацию, Горбачев высказал мнение о том, что Армения и Азербайджан должны сами урегулировать военное противостояние. Он выступил против внешнего вмешательства, которое могло стать "чрезвычайно опасным".

"Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому", - сказал политик.

Горбачев не скрывает, что к нему обращались представители общественности Армении и Азербайджана, которых "беспокоили происходящие события".

"В первую очередь должны сами разобраться в положении, кто зачинщик, и главное - обе стороны должны договориться о взаимном сотрудничестве", - считает он.

О протестах в Беларуси

Протесты в Беларуси, которые вспыхнули летом 2020 года, Горбачев хвалил. Правда, в достаточно сумбурном стиле.

"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю! Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно", - сказал Горбачев.

"Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов... Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней", – озвучил свои мысли последний генеральный секретарь ЦК КПСС.

Личная жизнь Михаила Горбачева

25 сентября 1953 года в Михаил Горбачев женился на Раисе Максимовне (Титаренко). Свадьбу сыграли в столовой студенческого общежития. В браке у пары родилась дочь Ирина.

Раиса Горбачева много внимания уделяла своему внешнему виду. Именно благодаря ей на прилавках советских магазинов появился немецкий журнал о моде Burda Moden, по выкройкам которого строчили юбки и платья жительницы позднего СССР.

Горбачев обожал свою супругу, которая часта сопровождала его в зарубежных поездках. "Простая семья, жили тяжело, иногда в вагонах, девять школ сменила, вечно в разъездах, - говорит он о Раисе Максимовне. - Но ее поведение, манеры, отношение к жизни, стиль - от принцессы! Для меня она всю жизнь оставалась загадкой. И ведь как любила красиво одеваться".

Впрочем, у многих в позднем СССР такое поведение "первой леди" в условия тотального дефицита вызывало большое раздражение.

Раиса Горбачева скончалась от лейкоза в клинике Мюнстера (Германия) 20 сентября 1999 года.

Михаил Горбачев с супругой Раисой. Фото РИА новости, Сергей Гунеев

Ирина была единственным ребенком Горбачева и подарила ему двух внучек: Ксению (1980 г.р.) и Анастасию (1987 г.р.).

Семья Горбачева - внучка Анастасия (слева), Михаил Сергеевич с дочерью Ириной (справа), старшей внучкой Ксенией и вторым мужем Ирины - Андреем Трухачевым (на заднем плане)

Ирина Горбачева руководит фондом отца и предпочитает жить в Европе. Ее дочери также сменили место жительства - все наследники Горбачева проживают в Германии и редко появляются на публичных мероприятиях.