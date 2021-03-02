Съезд партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" состоится в субботу, 13 марта. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от "СН", делегаты от каждой из областей.

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти", - заявил глава партии.

Он также уточнил, что во время съезда будут обсуждать организационные и программные вопросы, в частности, обсуждение новой редакции Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе.

"А также обсуждение нового документа - Доктрины политической партии "слуг народа", которая сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии", - добавил Корниенко.

Ранее мы рассказывали, что "Слуга народа" из-за нарушений, выявленных Национальным агентством противодействия коррупции в ее отчетах, лишилась госфинансирования. В свою очередь Александр Корниенко пообещал, что все ошибки в отчетности будут исправлены.

"Страна" подробно разбиралась, какие правонарушения могут быть инкриминированы представителям политсилы и какое наказание за них грозит согласно Уголовному кодексу Украины.