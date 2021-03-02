Во вторник и среду, 2-3 марта президент Евросовета Шарль Мишель будет находиться в Украине с официальным визитом. Сегодня он встретится с главой государства Владимиром Зеленским и отправится с ним на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Сегодня, в 13:00 состоится встреча Шарля Мишеля с Владимиром Зеленским, а позже и с представителями операции Объединенных сил и мониторинговой миссии ОБСЕ. В 14:30 Мишель и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

3 марта Мишель будет находиться в Киеве и встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости. Кроме того, он проведет еще одну встречу с Зеленским и совместную пресс-конференцию.

Напомним, недавно Шмыгаль опубликовал фото с президентом Евросовета Мишелем, на котором двух чиновников почти не отличить.

Также мы писали о том, что украинские дипломаты готовят визит Зеленского в США и азиатские страны.