Через неделю, 9 марта, в Васильковском городском райсуде Киевской области состоится слушание дела бывшего нардепа Сергея Пашинского, который в 2016 году выстрелил в Вячеслава Химикуса. Заседание назначено на 11:00.

Об этом в сети написала адвокат Химикуса Марина Паринова.

По ее словам, слушание дела в суде подходит к своему завершению. Адвокат добавила, что в ходе судебного разбирательства были исследованы доказательства предоставленные стороной обвинения, исследованы результаты следственных экспериментов, допрошен потерпевший.

"Считаю, что собранных доказательств достаточно для скорого вынесения обвинительного приговора стрелявшему. Напоследок осталось самое интересное - это допрос обвиняемого Сергея Пашинского, еще нескольких свидетелей конфликта, дебаты и последнее слово", - написала она.

Напомним, по версии досудебного расследования, 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.