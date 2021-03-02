Во вторник, 2 марта, первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. По случаю юбилея Горби (так Горбачева называла пресса на Западе - Ред.) российский лидер Владимир Путин поздравил первого и последнего президента СССР с днем рождения.

Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин пожелал политику здоровья и отметил, что Горбачев по праву принадлежит к числу ярких, неординарных личностей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на мировую и отечественную историю.

"Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов", - говорится в телеграмме.

Михаил Горбачев занимал пост президента СССР с 1990 по 1991 год.

Напомним , что Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut. В ролике последний президент СССР с внучкой заходит в пиццерию, где обедает обычная московская семья.

Ранее мы рассказывали, что Горбачев описал, что было бы с миром, если б сохранился Советский Союз.

Также сообщали, что в Германии открыли памятник Горбачеву. Деньги на установку памятника собрали сами жители города, где установили монумент, всего на воплощение этой затеи потребовалось 50 тысяч евро.