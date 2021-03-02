Во вторник, 2 марта, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады, в ходе которого парламент рассмотрит проект закона о полномочиях Высшего совета правосудия определять количество судей в судах, а также другие законопроекты.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Так, нардепы в повторном первом чтении рассмотрят законопроект №3711-д о полномочиях Высшего совета правосудия определять количество судей в судах.

Также в повестке дня - проект постановления № 4690-4 о внесении изменений в повестку дня 5-й сессии Рады, а для включения в повестку дня и принятия решения по сокращению срока внесения альтернативных проектов указаны законопроекты № 5154, № 5155 и № 5156 о стимулировании детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Также в планах Рады рассмотреть проекты постановления № 5168 о назначении внеочередных выборов Коларовского сельского председателя Бердянского района Запорожской области, № 5169 о назначении внеочередных выборов Малолюбошанского сельского председателя Ровенского района Ровенской области, № 5170 о назначении внеочередных выборов Теребовлянского городского председателя Тернопольского района Тернопольской области, № 5171 о назначении внеочередных выборов Липовецкого городского председателя Винницкого района Винницкой области, № 5172 о назначении внеочередных выборов Комарновского городского председателя Львовского района Львовской области.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроекты № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан и № 3762 о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса.

Напомним, Рада рассмотрит закон о призыве резервистов в течение суток в случае обострения на Донбассе.

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