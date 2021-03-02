Уже на этой неделе Рада может принять во втором чтении важный закон о призыве в армию. Законопроект появился в повестке парламента на вторник, 2 марта.

Он ускоряет мобилизацию резервистов (то есть тех, кто уже служил), а для остальных усложняет уклонение от службы в войсках - в том числе, путем высоких штрафов и проблем при трудоустройстве.

Это президентский законопроект. То есть, ужесточить условия призыва решил Владимир Зеленский, сам в армии не служивший и попадавший из-за этого в предвыборный скандал с повестками.

Еще в начале прошлого лета президент внес документ как неотложный. В сентябре он прошел первое чтение. А сейчас, на фоне обострения на Донбассе, его планируют провести через второе.

"Страна" разобрала главные нормы законопроекта и выяснила, почему его хотят окончательно принять именно сейчас.

О чем законопроект №3553

Что предлагает Зеленский?

Во-первых - не брать человека на работу без военного билета. Трудовой договор с мужчиной работодатель без этого документа подписать не сможет.

Норма очень спорная и создающая массу проблем тем людям, которые прописаны не в Киеве или тем более - на неподконтрольных территориях и снимающих жильё. Очевидно, что далеко не все из них ринутся на медкомиссию за военным билетом. В итоге будет расти рынок нелегального трудоустройства.

Во-вторых - облегчение призыва резервистов. Их выделяют в отдельную категорию, которую можно мобилизовать в сжатые сроки - за одни сутки - указом президента. Причем, в любые войска - от ВСУ до Нацгвардии - но не более, чем на полгода.

Резервисты - это люди, которые уже служили или воевали. Интересно, что в эту категорию попадают практически все уличные националисты - большая часть из них имеет статус участников боевых действий на Донбассе. То есть одним росчерком пера Зеленский может отправить их на полгода куда-то подальше от Киева - на учения или вообще в зону ООС.

В-третьих - в 6-7 раз поднимаютя штрафы за нарушение правил воинского учета. Например - за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу. В среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен - за повторное.

Штрафы налагают военкомы. Но это что касается админнарушений. Есть и уголовные. Там штрафы вообще запредельные - в сотни тысяч.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара - карается штрафом от 300 до 500 тысяч гривен (300-500 НМДГ) или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов - от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет.

Также на год - с двух до трех лет - увеличивается тюремный срок за уклонение.

В-четвертых, законопроект позволяет полиции доставлять юношей в военкомат. Раньше полиция таких прав не имела (хотя это и делалось повсеместно во время сезонного "отлова" призывников). Теперь же после передачи фамилии уклониста в полицию, она, при его задержании, может отправить его прямиком на службу.

То есть, в целом при "миротворце" Зеленском условия призыва ужесточаются не только в сравнении с "ястребом" Порошенко, но и с временами СССР.

Детальнее - в материале "Страны" Как Зеленский хочет поменять воинский учет.

Какие задачи решает законопроект?

Вопрос о принятии этого документа в первом чтении подняли 1 марта, на заседании фракции "Слуга народа". Об этом рассказал глава комитета по обороне и разведке Александр Завитневич.

Он сделал акцент на двух моментах - по ускоренному призыву резервистов и по "диджитализации" призывного процесса.

"Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв", - сказал Завитневич.

Также, по его словам, воинский учет перейдет в электронную форму.

"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года. Это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - сообщил глава комитета.

Судя из позиции Завитневича, основной повод, почему документ принимают именно сейчас - это обострение на Донбассе. Вероятно, под этим предлогом, полагают власти, драконовские нормы по призыву не так ударят по имиджу президента.

О причинах этого обострения "Страна" уже рассказывала. Они в основном политического характера.

Во-первых, усиление боев совпало с интенсификацией достройки газопровода "Северный поток-2". Если ситуация на фронте выйдет из-под контроля, то "СП-2" могут снова остановить. Что объективно выгодно Украине и американцам.

Во-вторых, украинская власть в целом повела курс на реставрацию всей политики Порошенко. Что может быть связано с приходом новой администрации Байдена, который в свое время эту политику во многом лично и формировал.

То есть не исключено, что у Зеленского хотят показать Байдену, что будут последовательно проводить антироссийский курс. И тем самым получить поддержку из Вашингтона, которой пока лично для Зеленского Белый дом не высказывал - Байден украинскому президенту так и не звонил.

В то же время всё это не значит срыва ситуации в большую войну. России она не нужна, поскольку, как уже было сказано, возникает угроза остановки строительства "Северного потока-2".

Украина же отдает себе отчет, что дело для нее может окончиться плачевно. Если снова начнутся "котлы" и потери территорий, то Зеленский в своем кресле может и не удержаться.

И в этом смысле обострение на Донбассе не рождает насущной необходимости резко ускорить призыв. Какие тогда задачи на самом деле решает власть?

Их видится три.

1. Главным образом это не прекращающийся с 2014 года курс на милитаризацию украинцев. Он шел при Порошенко, продолжился и при Зеленском. Причем речь идет не о формировании профессиональной армии, как в Европе или США, а призывной.

По сути это подготовка к военному решению вопроса Донбасса и Крыма - не сейчас, но когда-нибудь в перспективе. И в этом смысле понятно, что ни на какие значимые уступки по выполнению политической части Минских соглашений Киев при нынешней власти не пойдет.

2. Более узко-политический аспект - это постановка под контроль радикальных формирований и прочего "пассионарного" элемента. Теперь его можно будет одним указом президента в течение суток убирать куда-то на учения или сборы из крупных городов. Под предлогом, например, обострения на Донбассе.

Правда, есть большие сомнения, что радикалы, которых не преследуют и за более тяжкие преступления, станут здесь внезапно законопослушными гражданами и послушно пойдут под мобилизацию. Или что кто-то за отказ подчиняться будет всерьез наказывать.

Другое дело, что угроза такой посадки или многотысячного штрафа может сделать отдельные группы сговорчивее. И в этом смысле законопроект свои задачи может решить.

3. Принятие этого законопроекта - еще один шаг Зеленского по актуализации темы внешней угрозы.

Такие намеки звучали еще в декабре - когда Зеленский заявил, что в случае чего, в армию будут массово призывать будут и мужчин, и женщин.

Многие тогда усмотрели в этом попытку повторить опыт Порошенко с введением военного положения. Чтобы заткнуть рот оппозиции и поднять падающий рейтинг на ура-патриотической риторике.

Как видим, после этого действительно начали закрывать оппозиционные телеканалы и обкладывать санкциями депутатов от ОПЗЖ. Готовят и законопроекты, которые узаконивают расправы над всеми, кто призывают к миру с Россией. Далее появляется еще один элемент паззла - законопроект об ужесточении призыва.

То есть заметно, что президент берет курс на милитаризацию - под предлогом внешней угрозы. В чисто политическом смысле это выглядит как попытка остановить падение рейтинга Зе "слуг народа".

Правда, тут стоит вспомнить, куда такой путь завел Петра Порошенко. Но, видимо, у Зеленского считают, что он сумеет решить ту же задачу - проскочить к победе на "армовире" - более эффективно. Что уже видно по тому, что некоторые "достижения" своего предшественника нынешний президент переплюнул.