Президент США Джо Байден на этой неделе может впервые на посту главы государства ввести санкции в отношении России. Они будут связаны с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщает CNN.

Санкции введут в согласовании с Евросоюзом. Меры и сроки уточнят официальные лица США и ЕС в ближайшие дни. Санкции, которые станут первыми американскими ограничительными мерами против России при Байдене, зададут тон политике Вашингтона в отношении Москвы.

Источники сообщают, что администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций.

Напомним, в Германии не хотят связывать санкции против России за Навального и достройку "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что ранее эксперты прогнозировали, что отношения США и России при Байдене могут улучшиться.