В МИД Украины назвали свою наивысшую награду "За преданность дипломатической службе" именем первого министра иностранных дел Анатолия Зленко, который умер 1 марта.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии и главное - остался для всех образцом дипломата", - сообщил Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, Зленко всю жизнь был предан Украине и ее дипломатии.

"Я никогда не работал с ним напрямую и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он отбывал последние дни на должности министра, которую занимал уже во второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след - тогда его только что изданная "Дипломатия и политика" стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат", - написал он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, чем запомнился первый глава МИД Украины Зленко.

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