По состоянию на утро вторника, 2 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 336 человек.

Напомним, что вчера, 1 марта, в стране было выявлено 4 285 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь выросло на 1 051 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 357 470 человек. Выздоровели за последние сутки 5 194 человека (с начала эпидемии - 1 176 918 человек - Ред.).

Умерло за сутки 162 пациента (с начала эпидемии - 26 212 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 410 человек. Среди новых зараженных 308 детей и 218 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (649 человек), Закарпатской области (438), Винницкой области (453) и Черновицкой области (504).

В Киеве выявлено 463 случая.

Ранее "Страна" сообщала, что США не будут делиться вакциной от коронавируса с другими странами, пока не привьются все американцы.

Также мы рассказывали, что австрийцам в аптеках будут раздавать бесплатные тесты на коронавирус.