Парадоксы Минздрава: министр вакцинировался, врачи не хотят

Минздрав, наконец, начал кампанию по пиару вакцинации. Вчера прививку "Ковишилдом" публично сделал лично министр Максим Степанов. И даже пообещал, что вслед за ним в ближайшее время уколется президент. Что, безусловно, немаловажно, учитывая тот факт, что Владимир Зеленский лично обещал это сделать, да и многие его зарубежные коллеги уже показали пример собственным соотечественникам.

Определенный эффект для популяризации вакцинации имеет и тот факт, что Минздрав создал сервис онлайн записи на прививку. Параллельно с этим через соцсети запущена реклама официального портала "Коронавирус в Украине", который позиционируется как "достоверный источник", которому, в отличие от недостоверных, можно доверять.

Портал запущен на двух языках - украинском и… английском. Видимо, Минздрав решил, что информация о коронавирусе в Украине больше нужна в Вашингтоне и Лондоне, чем в русскоязычных Харькове и Одессе.

Но это полбеды. Главная беда в том, что на "достоверном источнике информации", в отличие от недостоверных, никакой информации о вакцине "Ковишилд" нет, кроме официальной, нет. На сайте можно узнать, кто разработал вакцину, где она одобрена, какой вирус в ней используется, сколько доз должны привезти в страну и сколько уже вакцинировалось (3141 на 28 февраля).

И все. Никаких достоверных ответов на темы, которыми переполнены все СМИ и соцсети, нет. Вчера "недостоверный источник" в лице Петра Порошенко рассказал, что прибыл из Ивано-Франковской области, где врачи отказываются колоть себе это "говно", в Одессе официальные лица сообщают о том, что у трети врачей после прививки повысилась температура - и никто это не комментирует.

А потом начнутся заявления о том, что отсутствие у украинцев доверия к индийской вакцине - это результат российской пропаганды…

Кому нужны санкции против эмигрантов 2014-го?

Вчера был опубликован текст президентского указа по итогам пятничного заседания СНБО, на котором была выписана очередная порция санкций. Как известно, теперь в санкционный список попали бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший главком ВМФ Денис Березовский и еще семеро подобных "бывших" пониже рангом.

Публикация такого списка вызвала два основных вопроса. Первый: почему санкции против "дезертировавших" силовиков не ввели семь лет назад. Второй: зачем их вводят сейчас.

Ни на первый, ни на второй вопрос вразумительных ответов нет. Если у Захарченко или Березовского и были активы в Украине на момент эмиграции, то за период с 2014 года они от этих активов могли избавиться несколько раз. К примеру, ходили слухи, что именно Захарченко принадлежал в свое время телеканал "112", но с тех пор он уже успел поменять собственника и подпасть под другие санкции. А что теперь можно блокировать у адмирала Березовского, который уже и забыл, что когда-то был украинским, а не российским офицером?

Очевидно, что практического смысла решение СНБО и последовавший за ним указ не имеют. Их значение - чисто прикладное. Во-первых, показать, что Виктор Медведчук и Тарас Козак с семьями - не единственные, против кого направлены разящие удары власти. Во-вторых, закрепить в сознании избирателей новый образ Зеленского как "майдановца-патриота", который делает то, что не мог или не хотел делать Порошенко.

Что это даст? Ответ на этот вопрос должны дать соцопросы, которые проведут в марте. По динамике рейтинга президента станет ясно, одобрили избиратели его новый имидж или нет. Однако одно ясно уже сейчас: то, что делает Зеленский, - это совсем не то, чего ждали его 73% избирателей. Возможно, это то, чего ждали 24%, голосовавшие за Порошенко, - но тогда мы можем констатировать, что Зеленский отказался от борьбы за президентский пост и начал борьбу за парламентское будущее.

Летнее или зимнее: какое время отменят в Украине

Фото: pixabay.com

В Украине в очередной раз активно заговорили об отмене перевода часов на летнее и зимнее время. Настолько активно, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект от имени первого вице-спикера Руслана Стефанчука, а сам автор вчера на согласительном совете предложил поддержать его инициативу. Правда, неизвестно, что именно первый вице-спикер предлагает поддержать.

На совете глав комитетов и фракций Стефанчук сказал, что надо поддержать его инициативу, чтобы уже в конце марта стрелки часов не переводить вперед. Однако в его собственном законопроекте говорится о том, что действовать он начнет через три месяца, - то есть в этом случае на летнее время надо переходить, а вот возвращаться на зимнее уже не надо.

И в связи с этим снова встал вопрос о том, какое же время для Украины лучше - летнее или зимнее. Иначе говоря, московское или минское.

Девять лет назад тема уже дискутировалась, и тогда парламентское большинство Партии регионов проголосовало за летнее (московское) время.

Однако первым, кто призвал эту норму отменить, оказался крымский депутат Вадим Колесниченко - один из авторов закона о языковой политике, на сегодняшний день уже семь лет как гражданин России. Несмотря на свою "пророссийскость", он призвал руководствоваться не политикой, а здравым смыслом, который говорит, что если на зиму оставить летнее время, то дети будут идти в школу в потемках.

Колесниченко тогда услышали, и отмену зимнего времени отменили. Так что сейчас логично было бы отменить летнее время - не из-за политики, а чисто из практических соображений. Но для этого нужно, чтобы Стефанчук прочитал собственный законопроект и привел его в соответствие со своими заявлениями.

Кризис в Армении: ситуация патовая?

Никол Пашинян 1 марта вывел своих сторонников на митинг, скриншот

Несмотря на заверения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что никакой угрозы переворота в стране нет, события в Ереване развиваются по не зависящему от него сценарию. Целый ряд событий вчерашнего дня показал, что правительство не контролирует ситуацию в столице.

Сторонники оппозиции вчера захватывали государственные и муниципальные учреждения - и полиция этому не препятствовала, давая понять, на чьей стороне находится.

Вечером премьер собрал митинг своих сторонников (как заявляют правозащитники - при помощи админресурса), где призвал распустить парламент и обвинил начальника генштаба армии Оника Гаспаряна в предательстве. Пашинян уже не первый день пытается уволить "предателя", но сам начальник штаба уходить не хочет, а президент отказывается подписать указ о его увольнении.

Интересна нынешняя армянская ситуация еще и тем, что ведущие геополитические игроки мира в нее не вмешиваются (по крайней мере, публично). Поначалу Пашиняна поддержала Турция, но такая поддержка хуже осуждения. А после Анкары - вообще никаких заявлений ни от кого.

Учитывая тот факт, что силы, противостоящие внутри страны, приблизительно равны по численности влиянию, это может означать, что нынешний кризис - надолго. И результат его пока непредсказуем.