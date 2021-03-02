В США произошел очередной огнестрельный инцидент в публичном месте. Здесь, в школе города Пайн-Блафф (штат Арканзас - Ред.) один из учеников открыл стрельбу во время перемены в коридоре. В результате чего ранения получил 15-летний тинейджер.

Школьник, устроивший стрельбу скрылся с места преступления. Однако полиции удалось найти его и задержать в соседнем районе. Мотивы такого поступка пока не установлены. Возраст и имя стрелявшего полиция не уточняет, как передает агентство AP.

Раненого школьника госпитализировали с помощью авиации. Его состояние оценивается как тяжелое. Школу после стрельбы закрыли на неопределенное время.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США 14-летняя TikTok-блогерша зарезала сестру-инвалида, пока родители спали в соседней комнате.