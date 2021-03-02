В минувшем 2020 году, в Украину было ввезено 531 400 единиц автотранспортной техники. В общей сложности за них было выплачено 4,2 млрд долларов.

Наибольшую долю в структуре этого автоимпорта составили легковые автомобили, которых было завезено в Украину 486 300 штук, как сообщает "Укравтопром". Такой объем импорта легковых автомобилей обошелся украинским покупателям почти в 3,5 млрд долларов США.

По сравнению с 2019 годом импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 11%, а его таможенная стоимость упала на $182 млн.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Украина за год увеличила импорт продовольствия из стран Евросоюза на 13%.

Так же мы рассказывали, что в январе 2021 года экспорт Украины упал на 5%, а импорт вырос на 2%.