Всемирно известная голливудская кинодива Анджелина Джоли совершила выгодную сделку. Она продала с молотка марокканский пейзаж "Минарет мечети Аль-Кутубия" кисти Уинстона Черчилля за рекордные для его работ $11,5 млн.

И это при том, что перед торгами эксперты оценивали пейзаж в сумму от $2 до 3,4 млн.

О сделке сообщил аукционный дом Christie's в соцсети.





Напомним, что премьер-министр Британии Уинстон Черчилль написал эту картину в январе 1943 года после встречи антигитлеровской коалиции в Касабланке и подарил ее тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту.

Изображение мечети XII века в Марракеше на закате с Атласскими горами на заднем плане - единственная картина, которую британский лидер написал во время Второй мировой войны.

Черчилль увлекся живописью в 40 лет и написал около 500 картин. Он особенно любил свет, солнце и то, как оно отражается на объектах, что хорошо видно на пейзаже с мечетью.

Ранее "Страна" сообщала, что картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов.