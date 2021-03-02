Специалисты NASA и SpaceX завершили расследование аварии первой многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon-9, которая 16 февраля хоть и доставила груз на орбиту, но "промазала" мимо посадочной платформы в Атлантическом океане и затонула.

На совместной пресс-конференции SpaceX и NASA.

Глава программы пилотируемых миссий SpaceX Бенджи Рид сообщил, что авария, произошла из-за проблемы с одним из двигателей Falcon-9. "Во время последней миссии Starlink в технологическом уплотнении вокруг одного из двигателей Falcon-9 Merlin 1D образовалась отверстие и раскаленные газы попали внутрь двигателя из-за чего он и остановился. А ракета не смогла совершить посадку в заданную точку", - рассказал Бенджи Рид.

Об этом сообщил в сети медиа-специалист NASA Майкл Байлор.

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