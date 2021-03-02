В Днепре четыре человека, среди которых 13-летний мальчик, провалились под лед. Их заметили прохожие и вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

"28 февраля утром в городе Днепр трое взрослых мужчин пошли прогуляться по тонкому льду и взяли с собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед", - говорят в МВД.

Правоохранители рассказали, что еще бы 7-10 минут и все они погибли бы от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным "Легион 313" в составе патрульных полицейского Сергея Меняйло и Олега Предвечного.

Патрульные с помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые предоставили неравнодушные граждане, они начали вытаскивать трех мужчин и ребенка.

"Полицейские без промедления и оперативно максимально приблизились по льду к пострадавшим и в первую очередь спасли совместными усилиями ребенка, после чего спасли мужчин, которые уже из последних сил держались за лед", - добавили в пресс-центре.

После спасения всех передали в руки медиков. Ребенка доставили в областную детскую больницу, взрослых в приемное отделение на ул. Космическую, где им будет оказана медицинская помощь.

Также в МВД поблагодарили патрульных, которые будут представлены к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД, и неравнодушных, которые помогли в спасательной операции.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянка с собакой провалилась под лед. Сотрудники ГСЧС спасли обеих.

Напомним, что под Житомиром утонул мужчина, который хотел помочь провалившемуся под лед товарищу.