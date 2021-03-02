Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина планирует выйти на суточный показатель вакцинации от коронавируса 10-11 тысяч доз до конца текущей недели (7 марта).

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"За сегодняшний день 1 764 человека вакцинированы от коронавируса, до конца недели мы должны выйти на 10-11 тысяч в сутки вакцинации", - говорит Степанов.

Также он рассказал, что с начала вакцинальной кампании 4 905 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

По его словам, согласно графикам поставок на 3-4-м этапах кампании по вакцинации (летом) Минздрав готов выйти на показатель вакцинации 5-7 млн доз в месяц.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - Ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.

В то же время до ноября планируется предоставить доступ к вакцинации всем гражданам страны.

Министр заверил, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса. В частности, у пациентов может наблюдаться повышенная температура и покраснение на месте укола.

Также напомним, что компания, чью вакцину хочет купить Украина, проводила незаконные испытания на индусах.