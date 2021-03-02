Бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита назвал срок годности вакцины "Ковишилд".

Он подтвердил данные индийских журналистов, что срок годности ее составляет полгода. То есть завезенная в Украину январская партия станет непригодной в июне.

Об этом Курпита рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцина имеет срок годности, который сейчас до июня. К этому времени в свойствах вакцины не будет никаких изменений. Единственный нюанс - это то, что во всем мире сейчас используют многодозовые флаконы. И когда открывают флакон, его нельзя использовать дольше чем 24 часа", - сказал он.

Между тем Петр Порошенко в Верховной Раде открыто назвал индийский препарат от коронавируса г@вном.

Как писала "Страна", темпы вакцинации в Украине крайне низкие, с такой скоростью на охват вакцинами населения уйдут десятилетия.