Срок годности попавшей в Украину индийской вакцины "Ковишилд" истекает в июне
Бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита назвал срок годности вакцины "Ковишилд".
Он подтвердил данные индийских журналистов, что срок годности ее составляет полгода. То есть завезенная в Украину январская партия станет непригодной в июне.
Об этом Курпита рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Вакцина имеет срок годности, который сейчас до июня. К этому времени в свойствах вакцины не будет никаких изменений. Единственный нюанс - это то, что во всем мире сейчас используют многодозовые флаконы. И когда открывают флакон, его нельзя использовать дольше чем 24 часа", - сказал он.
Между тем Петр Порошенко в Верховной Раде открыто назвал индийский препарат от коронавируса г@вном.
Как писала "Страна", темпы вакцинации в Украине крайне низкие, с такой скоростью на охват вакцинами населения уйдут десятилетия.