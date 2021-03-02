С понедельника, 1 марта, действует приказ Минфина № 734 от 2 декабря 2020 года, которым утверждены в новой редакции формы налоговой накладной и декларации по НДС.

Об этом со ссылкой на главное управление ГНС в Днепропетровской области.

С 1 марта в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) можно зарегистрировать исключительно налоговые накладные (НН) и расчеты корректировки (РК) к ним, составленные по новым формам.

"Если начиная с 1 марта возникнут основания для составления РК количественных и стоимостных показателей к НН, составленной по форме, действующей до 1 марта, и зарегистрированной в ЕРНН до указанной даты, то такой РК необходимо составить по новой форме", - говорится в сообщении.

В то же время в строке "код" такого РК проставляют код признака "1", "2", "3", или "4" в зависимости от признака источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица (поставщика/получателя).

Также с сегодняшнего дня количество наименований поставленных товаров/услуг, которые могут быть указаны в одной НН, не должно превышать 99 тысяч 999 позиций.

Ранее "Страна" сообщала, что обновлен порядок заполнения платежных поручений на уплату налогов. В частности, уточнено, что при заполнении полей не допускаются пропуски (пробелы) между цифрами и служебными знаками, между словами и служебными знаками.

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