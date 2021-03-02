В Британии на здании Редингской тюрьмы, что в графстве Беркшир, появилось новое граффити, чье авторство приписывают знаменитому уличному художнику Бэнкси. К слову, в этой тюрьме провел полтора года классик литературы Оскар Уйальд, ей же он посвятил поэму "Баллада Редингской тюрьмы".

О граффити сообщает корпорация "Би-би-си".

Произведение неожиданно появилось на высокой кирпичной стене, окружающей тюремный двор. на нем изображен совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Работа выполнена в характерном для Бэнкси стиле, однако сам художник пока не подтверждал свое авторство. По свидетельствам очевидцев, рисунок был нанесен на стену в ночь на 1 марта.

Здание бывшей тюрьмы середины XIX века, являющееся памятником архитектуры викторианской эпохи, пустует с 2013 года.

Британское правительство не может найти для него покупателей и пока не соглашается на предложения местных властей превратить его в культурный центр.

Местные активисты предполагают, что Бэнкси выступил в поддержку этой инициативы, украсив внешнюю стену мрачного здания своей работой.

Ранее "Страна" показывала свежее граффити Бэнкси с чихающей женщиной.

Мы также сообщали, что картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов.