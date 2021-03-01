Эскадренный миноносец США USS Winston Churchill 1 марта прибыл в Порт-Судан. Там с воскресенья, 28 февраля, находится российский фрегат "Адмирал Григорович".

Об этом сообщил в своем Твиттере временный поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан.

"Для меня большая честь принимать сегодня военный корабль США USS Winston Churchill в Порт-Судане. Этот исторический визит свидетельствует о поддержке Соединенными Штатами демократических преобразований в Судане и нашем стремлении к новой эре сотрудничества и партнерства с Суданом", - говорится в записи.

Ранее "Страна" писала, что фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России зашел в Порт-Судан впервые в новейшей истории.

Между тем в Черном море сейчас находятся два ракетных эсминца и транспорт Шестого флота США.