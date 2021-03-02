В Турции власти разделили города по зонам и предоставили карту снятия ограничений. В частности, будет "синий" (наименьший уровень риска), "желтый", "оранжевый" и "красный" (наивысший уровень риска). Цвета зон будут пересматриваться каждые 2 недели.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно карте, в Турции будут такие изменения:

Стамбул, Анталья, Муула, Измир – оказались в оранжевой зоне,

Бурса, Денизли (здесь находится Памуккале), Кайсери, Карс и Эрзурум – в желтой,

провинции Мардин, Газиантеп, Шанлыурфа – в синей, самой безопасной, зоне.

Согласно принятым на заседании кабинета министров решениям, в синей, желтой и оранжевой зонах открываются рестораны, кафе и другие заведения общественного питания. Ранее они могли работать только навынос и с доставкой. Теперь же разрешено очное обслуживание посетителей, правда, с ограничениями: время работы – с 07:00 до 19:00, при заполнении не более 50% зала.

Локдауны по выходным (круглосуточный комендантский час) в туристических провинциях Бурса, Денгизли, Кайсери, Карс и Эрзурум (желтая зона), Мардин, Газиантеп, Шанлыурфа (синяя зона) полностью отменяются.

В Стамбуле, Анталье, Измире и Мууле эта мера сохраняется лишь частично – локдаун теперь только в воскресенье (суббота исключена). При этом продовольственные магазины и рынки работают. Однако ночной ежедневный комендантский час (с 21:00 до 5:00) пока сохраняется во всех зонах без исключения.

В синей и желтой зоне заработают бассейны, кинотеатры, стадионы и другие аналогичные объекты. В этих же зонах снимаются ограничения на передвижения граждан 65+. В синей, желтой и оранжевой зонах разрешаются собрания и мероприятия до 300 человек.

Отмена других, более мелких ограничений (например, отмена запрета на работу саун, хаммамов и SPA) находится в ведении губернаторов провинций.

Также Турция с 26 мая перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус.

"Российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления гражданской авиации Турции. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая", - говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Турцию. Пассажирам младше 6 лет справка по-прежнему не нужна.

"Несмотря на обозначенный срок, распоряжения турецких властей могут меняться", - сообщили в ассоциации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии впервые с начала пандемии объявили Сардинию "белым" регионом с минимальными ограничениями.

Также напомним, что мы приводили полный список ограничений всех зон "карантина" в Украине.