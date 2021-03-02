Глава Федерального медико-биологическим агентства РФ Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным рассказала руководителю страны о разработке вакцины от коронавируса нового поколения. Препарат обеспечит формирование клеточного иммунитета, который держится до 17 лет.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"...Это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность. Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет", - объяснила Скворцова.

Она сообщила, что сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат.

"Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования", - сказала чиновница.

Она добавила, что клинические испытания вакцины начнутся с июля и продлятся относительно недолго.

"Первая и вторая фаза будут объединены, потому что это разрешается сейчас протоколом испытания вакцин. Если проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев – так, как это было и для "Вектора", и для "Спутника", для наших вакцин", - напомнила Путину Скворцова.

Она сказала, что это направление работы "абсолютно в тренде международных интересов".

"Заседание Всемирной организации здравоохранения по вакцинам подтвердило тренд к созданию уже сейчас вакцин следующего поколения на тот случай, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины. Поэтому мы надеемся, что будем во всеоружии", - заверила глава ФМБА.

Напомним, сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи – "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. С конца марта к двум препаратам добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.