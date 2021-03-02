В социальной сети TikTok появился аккаунт Deep Tom Cruise, на котором публикуются неотличимые от правды Deepfake-видео с Томом Крузом. Ролики сразу же начали набирать популярность за счет своей реалистичности.

В самих обнародованных в сети видео мужчина занимается непринужденными вещами - рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым, играет в гольф и показывает фокусы.

При этом он очень правдоподобно изображает Тома Круза, что вкупе с работой нейросети создает впечатление, что в роликах действительно снимается знаменитый актер. Можно отметить, что это один из самых реалистичных Deepfake-видео.

Отметим, что Deepfake - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев, для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN).

Ранее "Страна" сообщала, как нейросеть оживила фотографии давно умерших людей. Мы в своем материале собрали оживленные фото исторических личностей.

Напомним, что лицо Джека Николсона в культовом фильме "Сияние" заменили на Джима Керри с помощью нейросети.