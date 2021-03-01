Глава российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала ему о российском препарате от коронавируса "Мир-19".

По ее словам, в середине марта завершится первая фаза клинических испытаний лекарства.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - сказала Скворцова.

Разрешение на клинические исследования агентство получило 30 декабря и приступило к ним сразу после нового года, добавила глава ФМБА.

"Но с учетом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей", - пояснила Скворцова.

По словам главы ФМБА, препарат основан на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, - это так называемый РНК-полимеразный сайт.

Он получил название "Мир-19", так как микро-РНК безопасен для человека, не влияет на его геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, добавила Скворцова.

О том, что ФМБА разработало и запатентовало лекарство на основе механизма РНК-интерференции, стало известно в октябре. Средство успешно прошло доклинические испытания на животных.

По словам Скворцовой, планируется, что препарат будут выпускать в двух формах: для профилактики коронавируса после опасного контакта предусмотрены капли в нос, а в случае заражения - ингалятор.

В декабре "Страна" сообщала, что российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разрабатывать лекарство от коронавируса, аналогичное тому, что принимал президент США Дональд Трамп.

Также мы писали, что российские фармацевты обнаружили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, сможет помогать пациентам с COVID-19.