С понедельника, 1 марта, для граждан Украины начинает действовать безвизовый режим с карибским островным государством Гренада, а также для въезда в заморские территорий в составе Нидерландов.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел на своей странице в Facebook.

"Мы расширяем свободу передвижения для украинцев несмотря ни на какие обстоятельства", - приводят слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В пресс-центре сообщили, что 1 марта стартуют два безвиза:

Гренада;

заморские территории Нидерландов Аруба и Курасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кроме того, в МИД добавили, что с сегодняшнего дня открывается Грузия.

Скриншот: facebook.com/UkraineMFA

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД оценили перспективы введения безвиза между Украиной и США. В частности, есть вероятность появлений программ мобильности, которые позволят американцам больше путешествовать в Украину и наоборот.

Также напомним, что Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины.