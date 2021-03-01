Украина открыла безвиз с Гренадой и пятью карибскими островами Нидерландов с 1 марта
С понедельника, 1 марта, для граждан Украины начинает действовать безвизовый режим с карибским островным государством Гренада, а также для въезда в заморские территорий в составе Нидерландов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел на своей странице в Facebook.
"Мы расширяем свободу передвижения для украинцев несмотря ни на какие обстоятельства", - приводят слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
В пресс-центре сообщили, что 1 марта стартуют два безвиза:
- Гренада;
- заморские территории Нидерландов Аруба и Курасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
Кроме того, в МИД добавили, что с сегодняшнего дня открывается Грузия.
Скриншот: facebook.com/UkraineMFA
Ранее "Страна" сообщала, что в МИД оценили перспективы введения безвиза между Украиной и США. В частности, есть вероятность появлений программ мобильности, которые позволят американцам больше путешествовать в Украину и наоборот.
Также напомним, что Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины.