Администрация социальной сети Instagram анонсировала запуск новой функции - Live Rooms. Она позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Instagram в понедельник, 1 марта.

"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", - говорится в пресс-центре.

К тому же сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Функция Live Rooms станет доступна во всем мире в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбления пользователей в личных сообщениях. Ранее за подобный действия лишь на время запрещалось вести личную переписку.

Также напомним, что в Instagram появилась новая функция для защиты аккаунтов пользователей. В частности. удаленный контент теперь будет попадать в специальную папку "недавно удаленные".