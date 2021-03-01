Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал лозунг "Аваков - черт", который часто скандируют радикалы на своих митингах. Как, например, на недавних протестах в поддержку убийцы Сергея Стерненко.

Комментарий Аваков дал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Может, Аваков ангел, что терпит это все?" - заявил министр.

По его словам, быть министром внутренних дел не легко, а порой очень сложно. Аваков добавил, что часто он бывает жестким человеком, но иногда - лиричным и человечным.

"У меня такая работа, что нужно быть твердым, иногда лиричным, человечным и часто жестким", - подытожил министр.

В том же интервью Аваков рассказал, предлагал ли ему Зеленский пост премьер-министра Украины.

Также в беседе с ведущей министр высказался по поводу Стерненко.