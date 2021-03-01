На заседании фракции "Слуги народа" 1 марта обсуждался законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (№3553). Он позволит в течение суток призывать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Верховная Рада намерена принять документ во втором чтении.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал журналистам руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Александр Завитневич.

"Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период - Ред.). Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв", - сказал парламентарий во время брифинга.

По его словам, в резерв войдёт небольшая группа граждан, "которые уже отслужили, имеют боевой опыт". Поэтому формирование оперативного резерва отличается от мобилизации.

Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также документ предлагает изменить порядок осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.

"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года. Это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - уточнил Завитневич.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о проекте закона о военном учете. 15 сентября 2020 года Рада приняла его в первом чтении.

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