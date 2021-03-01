Служба безопасности Украины остановила контрабандистов, которые планировали вывести в ЕС коллекцию предметов старины на общую сумму в почти миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

"Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов", - заявили в пресс-центре.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного;

доспехи, золотые и серебряные монеты времен Руси, а также 1800-1900-х годов;

многочисленные старинные предметы быта.

В ходе следствия было установлено, что участники группировки организовали канал по продаже культурных ценностей за границу. Предметы старины отправлялись за границу по почте через сервисы международной доставки. В почтовых декларациях писалась фальшивая информация.

В данный момент все изъятые правоохранителями предметы из коллекции направлены на экспертизу. В рамках контроля за совершением преступления, СБУ задокументировала несколько фактов незаконных действий злоумышленников.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос относительно сообщения организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

Также там добавили, что после завершения расследования, коллекцию хотят передать в музейный фонд Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и коллекционных фигурок. По предварительной оценке все обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен.

Также напомним, что пожилой украинец пытался вывезти в Европу коллекцию из 3 760 марок. Теперь марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы.