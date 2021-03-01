В Германии правительство считает, что вопрос реализации проекта "Северный поток-2" не связан с санкциями против России, которые планируется ввести из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге. Документ обнародовали на сайте германского парламента.

В частности, власти Германии вместе с европейскими партнерами считают необходимым ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России" из-за инцидента с Навальным. "Этого мнения федеральное правительство придерживается и сейчас", - заявили в документе.

"От этого не зависит завершение "Северного потока-2" - проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе", - говорят в парламенте.

Также в обнародованном документе добавили, что позиция правительства ФРГ на этот счет известна и не изменилась. В то же время там признали, что в ЕС мнения насчет проекта разнятся.

"Правительство ФРГ не дает этому оценку. Но все же существует единодушие в том, что касается неприятия противоречащего международному праву вмешательства со стороны третьих стран", - описали ситуацию в документе, имея в виду действия США, направленные против проекта.

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Австрии призвал не связывать "Северный поток-2" и ситуацию с Навальным.

Также напомним, что Германия рассматривает возможность применения механизма отключения для трубопровода "Северный поток-2" в случае сокращения поставок газа через территорию Украины.