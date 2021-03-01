В штаб-квартире Министерства обороны США (Пентагоне) объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов, целью которого является помочь нашей стране сохранить территориальную целостность, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Об этом идет речь в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны США в понедельник, 1 марта.

"Пакет USAI включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark IV", - говорится в пресс-релизе.

В Минобороны также напомнили, что оставшиеся $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Пентагон в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует закон об ассигнованиях на национальную оборону.

"Департамент призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - добавили в Минобороны.

Всего с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более двух миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что в марте 2020 года США выделили Украине $1,2 миллиона на борьбу с коронавирусом.

Также сообщали, что ранее Сенат США подготовил новый законопроект о военной помощи Украине.