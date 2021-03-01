Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пока не получал предложения занять пост премьер-министра. По его словам, премьерские амбиции у него могли бы возникнуть только в случае победы его политсилы на выборах.

Об этом Аваков сказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Вопрос премьерства - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Я так к этому отношусь", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что находится в кресле министра внутренних дел очень долго - семь лет и два дня.

"Это горячая сковородка, это несчастья круглый год, это несладкая ситуация, несладкое место. Но здесь для меня, если я нахожу для себя мотивацию как государственник прежде всего, это ок", - признался чиновник.

Отвечая на вопрос ведущей, предлагал ли ему президент пост премьера, Аваков сказал: "Нет, не предлагал".

Как писала "Страна", в том же интервью Аваков коснулся дела Шеремета.

Также он высказался по поводу Стерненко и приговора радикалу.