В понедельник, 1 марта, в США администрация президента Штатов Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе сегодняшнего брифинга.

"Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление", - говорит она.

По словам пресс-секретаря, главной целью Белого дома сейчас является обеспечение вакцинации всех граждан.

"Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", - заявили в Белом доме.

В то же время в Литве рассказали, когда смогут поделиться вакциной от Covid-19 с Украиной. Это наступит после вакцинации литовцев и когда они получат больше вакцины, чем смогут использовать.

Также напомним, что Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины, если такие появятся. Официальная Варшава заявила, что готова пойти Киеву навстречу в этом вопросе, если реально появится такая возможность.