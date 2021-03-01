В понедельник, 1 марта, прошло заседание фракции "Слуги народа". На нем обсуждали законопроекты на текущую неделю.

Об итогах встречи рассказала "Стране" нардеп Ирина Верещук.

"Обсуждали законопроект, который подготовил наш комитет, №3553 (о военном учете - Ред.). По презентации, которую делал наш комитет, вопросов практически не было. В принципе, его поддержат", - сказала собеседница "Страны".

Также, по ее словам, обсуждалась тема игорного бизнеса.

"Там было больше острых вопросов. В основном они касались налоговой ставки. Есть дополнительный налог, который сейчас должны были ввести. По решению комитета, он должен был составить 10%. И у людей возникали вопросы: а почему 10%, почему не больше? Почему у всех одинаковая налоговая ставка?" - сообщила Верещук.

Она добавила, что с одной стороны, логика понятна, почему хотят унифицировать налоговую ставку: это избавляет от коррупции. Потому что если у кого-то будет меньше, а у кого-то больше - бизнес начнет прятаться за меньшей ставкой, предоставляя услуги за большее. А с другой стороны - есть вопрос, почему не 20%. Сама Верещук и ее единомышленники настаивают на том, что игорный бизнес нежелателен в государстве, где есть много лудоманов и подпольных автоматов. С этим нужно бороться.

Комитет же во главе с Данилом Гетманцевым считает, что нужно давать зелёный свет любому бизнесу, получая как можно больше налогов для государства.

Из-за этого возникла дискуссия, но в итоге нардепы договорились вынести законопроект в зал.

"После первого чтения будем давить, чтобы повысить налоговую ставку", - пообещала Верещук.

Также депутаты обсуждали законопроект №3711 о Высшем совете правосудия (ВСП).

"К слову, к нему не было так много вопросов, и я думаю, что если его внесут на голосование завтра - он пройдёт. Вот эти три вопроса рассматривали. Кадровые вопросы не обсуждали", - сказала Верещук.

Еще один источник во фракции также подтвердил "Стране", что за закон о ВСП голоса есть.

Этот закон - один из тех, которые требуют Запад и МВФ.

Он должен был, по идее, сделать решающей роль назначаемых по рекомендации Запада международных экспертов по отбору членов ВСП. И в общем-то эксперты в законопроекте были прописаны, но их роль оказалась не решающей. Все равно без согласия делегатов от Съезда судей они принять решение не смогут. За что законопроект и был раскритикован "соросятами". Но, видимо, "слуги" настроены его принять именно в этом виде. Чтоб и МВФ угодить, и судебную систему полностью под контроль Запада не передать.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о проекте закона о военном учете.

Мы также сообщали, что чуть более недели назад Евросоюз предложил отложить избрание новых членов ВСП.