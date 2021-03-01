В понедельник, 1 марта, в Европейском союзе вступили в силу новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.

Поначалу система маркировки охватит такие продуктовые категории, как бытовые холодильники и морозильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, телевизоры (и другие внешние мониторы).

Об этом сообщает пресс-служба официального сайта ЕС.

"Новая система будет более понятной для потребителей, а предприятиям позволит продолжать вводить новшества и предлагать все более эффективные изделия. Это также поможет сократить выбросы парниковых газов", - сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В Еврокомиссии объяснили необходимость новой маркировки прицелом на будущее совершенствование бытовой техники.

По их данным, все больше поступающих на рынок электроприборов получают в соответствии с прежней шкалой энергоэффективности рейтинги A+, A++ или A+++. Другие буквы алфавита практически "забыты".

Новая же шкала более строгая, но простая и состоит из букв от A до G. Причем, сначала очень немногие товары смогут получить оценку "A". Представленная сейчас на рынке энергоэффективная техника будет маркироваться буквами "B", "C" или "D".

Еще одним значительным изменением является введение QR-кода в правом верхнем углу новых этикеток. Сканируя QR-код, потребители могут найти дополнительную информацию о модели продукта, такую ​​как данные, касающиеся размеров, конкретных функций или результатов испытаний в зависимости от устройства.

Все устройства на рынке ЕС должны быть зарегистрированы в новой базе данных ЕС - Европейском реестре продуктов для маркировки энергоэффективности (EPREL). Это еще больше облегчит сравнение аналогичных продуктов в будущем.

Также с 1 марта вступает в силу ряд правил экодизайна. В частности, по ремонтопригодности и необходимости для производителей держать в наличии запчасти несколько лет после того, как данный товар исчезнет с рынка. Производители или импортеры будут обязаны предоставлять некоторые основные детали (двигатели и моторные щетки, насосы, амортизаторы и пружины, промывные барабаны и т. д.) профессиональным ремонтникам в течение как минимум 7-10 лет. Все это поддерживает экономику замкнутого цикла.

По ее словам, новые этикетки для лампочек и светильников со встроенными источниками света появятся 1 сентября, а в ближайшие годы система распространится и на другие приборы.

Симсон добавила, что маркировка энергоэффективности, которая действует в ЕС уже более 25 лет, позволила среднему европейскому домохозяйству сэкономить несколько сотен евро в год, а также способствовала сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в мае появится новая акцизная марка для алкогольных напитков с QR-кодом.

Также сообщали, что Украина изменит правила производства органической продукции в следующем году.