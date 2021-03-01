Сегодня, 1 марта, в День нулевой дискриминации в Минздраве напомнили, сколько украинцев сталкиваются с подобными проблемами при диагнозе ВИЧ.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Дискриминация все еще широко распространена во всем мире. Пол, национальность, этническая принадлежность, сексуальная ориентация или религия - могут, к сожалению, стать причиной разного рода дискриминации", - рассказали в ЦОЗ.

Также там напомнили, что согласно последним результатам исследования "Индекса стигмы людей", живущих с ВИЧ, в Украине ситуация несколько улучшается.

В частности, процент ВИЧ-позитивных украинцев, которые сталкиваются с дискриминацией в виде сплетен и угроз со стороны социального окружения, с 2010 по 2020 годы упал с 30% до 8% и с 18% до 5% соответственно.

Хотя, по данным Минздрава, выводы продолжают оставаться неутешительными:

в 2020 году каждый пятый ВИЧ-пациент сталкивался с дискриминацией со стороны медицинского персонала,

каждый пятый человек с ВИЧ сталкивалась с несанкционированным раскрытием статуса в течение года,

68% ВИЧ-положительных пациентов медлят с началом лечения прежде всего из-за страха осуждения и плохого отношения к себе, в том числе и со стороны врачей,

только половина людей с ВИЧ знают, что есть законы, которые могут защитить их права,

несмотря на постепенное толерантности украинского общества к ВИЧ-инфекции, недостаток осведомленности среди общего населения, и даже медицинского сообщества, провоцирует новые случаи дискриминации людей с ВИЧ,

люди с ВИЧ продолжают испытывать стыд и вину за ВИЧ-статус и могут отказываться от медицинской помощи и близких отношений, несмотря на значительный глобальный прогресс в лечении ВИЧ-инфекции, доступное лечение, существование профилактических медицинских препаратов и доступных сервисов,

наиболее уязвимыми к осуждению и дискриминации являются представители ключевых комьюнити: почти каждый четвертый рабочий коммерческого секса и каждый пятый представитель сообщества мужчин, имеющих секс с мужчинами, сталкивался с дискриминацией из-за своего ВИЧ-статуса.

"Но главная цель Дня нулевой дискриминации - напомнить, что каждый и каждая имеет право на достойную жизнь независимо от возраста, пола, сексуальных предпочтений, национальной или этнической принадлежности, внешности, профессии, верования и тому подобное", - добавили в ЦОЗ.

Там в очередной раз призывают людей ценить и принимать разнообразия. Поощрения разнообразия во всех его формах укрепляет социальное единство и дает значительные преимущества для стран во всем мире.

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев сегодня страдают от редких заболеваний. По данным ведомства, редкие болезни на данный момент подтверждены у 4 533 жителей Украины, при этом 80% из них - дети.

Также напомним, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в первом месяце нового года.