Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит нестыковок в деле об убийстве Павла Шеремета. Также он считает, что правосудие не должна вершить улица.

Об этом Аваков сказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - считает Аваков.

Он добавил, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Атоненко.

"Не полиция оставляет его (Антоненко - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.

"Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием", - сказал Аваков.

По словам министра, его собственное мнение по этому делу мало менялось с момента того, как подозреваемые были задержаны.

Напомним, журналист Шеремет погиб в 2016 году в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве Дугарь, Кузьменко и Антоненко.

Между тем Кузьменко ЦИК зарегистрировала кандидатом от "Евросолидарности" на довыборы в Верховную Раду.