Аваков не видит нестыковок в деле по убийству Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит нестыковок в деле об убийстве Павла Шеремета. Также он считает, что правосудие не должна вершить улица.
Об этом Аваков сказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - считает Аваков.
Он добавил, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Атоненко.
"Не полиция оставляет его (Антоненко - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.
"Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием", - сказал Аваков.
По словам министра, его собственное мнение по этому делу мало менялось с момента того, как подозреваемые были задержаны.
Напомним, журналист Шеремет погиб в 2016 году в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве Дугарь, Кузьменко и Антоненко.
Между тем Кузьменко ЦИК зарегистрировала кандидатом от "Евросолидарности" на довыборы в Верховную Раду.