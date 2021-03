Онлайн-сервис MyHeritage, с помощью которого можно построить генеалогическое древо, запустил новую функцию. Она называется Deep Nostalgia.

Работает нейросеть так: пользователь загружает портрет анфас, а после обработки получает видео - "живую" фотографию. Человек, изображенный на снимке, начинает двигать глазами, у него появляется мимика.

Загрузить можно только пять фото. Потом стоимость 8,29 долларов в месяц.

Особенно интересно наблюдать за оживленными фото исторических личностей. "Страна" собрала их в Сети.

Вот поэт Тарас Шевченко, 9 марта будет отмечаться 207-летие со дня его рождения.

Особисто я чекаю на маслопиво, демонторів і чарівну паличку.



Відео взяв тут:

Далее - английский писатель Чарльз Диккенс (годы жизни 1812 - 1870 годы).

Somehow these are so much more convincing than the Dickens in Assassin's Creed: Syndicate was.

"Оживили" пользователи и Владимира Ленина (1870 - 1924 годы).

Estoy entre alucinado y acojonado con esto de #DeepNostalgia y el #DeepFake ...

Не забыли и про французского императора Наполеона (1769 - 1821 годы).

Impressionnant mais aussi un peu dérangeant de voir des photos historiques qui s'animent (ici, celui de Napoléon).



Impressionnant mais aussi un peu dérangeant de voir des photos historiques qui s'animent (ici, celui de Napoléon).

Un outil rendu possible avec Deep Nostalgia de

Россияне "заставили" моргать и улыбаться заставку телекомпании "Вид", которая выстукает "Поле Чудес".

К чёрту эти современные технологии (Deep Nostalgia), чтобы детские кошмары стали взрослыми

А вот - скандальный памятник Аленке, недавно переехавшей в новый "дом".

Хех...пропустили Аленку через Deep Nostalgia))) Крипово вышло

Ниже - другие приколы из Сети, которые получились в Deep Nostalgia.

So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! ;)

So I ran a film still of Nicolas Cage through MyHeritage's Deep Nostalgia thing.

И в завершении фото - загруженное и оживленное - в сравнении.