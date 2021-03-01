В министерстве внутренних дел Украины разразился скандал: полицейские из Департамента внутренней безопасности раскрыли коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение оружия.

В результате приказом главы Нацполиции Игоря Клименко были уволены руководители разрешительной службы.

"После того, как служба внутренней безопасности МВД выявила преступную схему по оформлению документов на оружие, выдаче разрешений без участия самих заявителей - были сделаны выводы, собраны факты. Девять человек уволены, в том числе, начальник и первый заместитель. Все документы о правонарушении переданы в ГБР для привлечения их к уголовной ответственности. Сейчас мы проверим все разрешения, которые выдавались без соблюдения процедуры - они будут аннулированы. Оружие, которые было получено с нарушениями - будет изъято, также будет перезагружена деятельность по разрешительной системе МВД, чтобы дальше ни один человек не мог получать разрешения с нарушением процедуры", - заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Страна" выяснила, какими коррупционными схемами пользовались полицейские.

Сама процедура получения разрешения на нарезное, гладкоствольное или травматическое оружие довольно проста. При желании обычный гражданин может пройти ее самостоятельно, потратив на это около месяца и сравнительно небольшие деньги – примерно 550 гривен. В эту сумму войдут официальная плата за прохождение медицинского освидетельствования, справки из психиатрического диспансера, курсы по пользованию оружием и официальные пошлины в самой разрешительной службе.

Но разрешение на гладкоствольное или нарезное оружие дадут лишь в том случае, если у желающего приобрести ствол нет непогашенных судимостей и он не состоит на учете по психическому заболеванию. Таким оружием могут владеть граждане Украины с определенного возраста.

Отдельная тема – получение разрешения на травматическое оружие. Последние годы травматы стали очень популярны в качестве лайт-версии боевого короткоствольного оружия – пистолетов и револьверов.

В отличие от длинноствольного оружия, ношение которого разрешено лишь при транспортировке на охоту или в тир, к тому же только в чехле и незаряженным, травматы можно носить при себе. И при соблюдении целого ряда правил применять для самозащиты. Но лишь отдельным категориям граждан: судьям, полицейским, адвокатам и журналистам.

Именно эти ограничения обходили при помощи взяток выдающим разрешения в МВД желающие приобрести ствол.

Коррупционные схемы довольно незатейливы. Как рассказал источник "Страны", работавший в разрешительном ведомстве, желающему приобрести травмат предлагался прайс. За 500–400 долларов любому желающему выдавали корочку на право владения "нелетальным" пистолетом или револьвером. Требовалось лишь передать доверенному человеку деньги, копию паспорта и фото. Все остальные вопросы чиновники МВД брали на себя – от медицинских справок до прохождения курсов пользования оружием. В базу данных разрешительной системы вносилась ложная информация о профессии желающего купить травмат. Чаще всего клиент получал разрешения как журналист несуществующих СМИ.

Несколько дороже стоили разрешения на право владения огнестрельным оружием. Если у желающего была непогашенная судимость или он состоял на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере, за 600-800 долларов разрешители брались решить эту проблему. Конечно, это делалось в связке с коррумпированными врачами: за 100 долларов клиент снимался с учета. То есть часть доходов от коррупционных схем получали и медработники.

К слову, многие желающие приобрести оружие платили разрешителям лишь за экономию времени, не желая проходить всю процедуру хождения по разным ведомствам и получать справки самостоятельно. Как правило, ускорение процедуры без участия желающего купить ствол, по словам источника "Страны" в МВД, стоило 200–300 долларов. Но лишь при условии, что у клиента нет судимостей или других ограничений для владения оружием.

Такой же прайс действовал для желающих продлить разрешение на оружие – эта процедура обязательна каждые три года. Передав 100–200 долларов и фото, клиент получал продление корочки на ствол.

Дополнительные коррупционные возможности появились у разрешителей с началом пандемии коронавируса. Об этом уже писала "Страна".

После введения карантинных ограничений выдача новых разрешений была негласно приостановлена. Тем, кто хотел продлить срок действия разрешения, приходилось записываться на прием документов заранее по телефону.

То есть время для получения и продления разрешений значительно увеличилось. Реакция коррумпированных чиновников из разрешительного ведомства не заставила себя ждать. За дополнительные 100 долларов после начала карантина можно было продлить разрешение. Соответственно, увеличились величина взяток на получение новых ксив на право владения оружия – по информации "Страны", на 100–150 долларов.

По словам источника "Страны" в МВД, чиновники разрешительного ведомства особо не заморачивались безопасностью при получении взяток – познакомиться с нужными людьми в ведомстве и получить прайс взяток при желании можно было напрямую в этой службе, схемы были поставлены на поток. И существовали во всех региональных управлениях разрешительной системы МВД Украины.