Вокруг рынка игорного бизнеса разгорается очередной скандал.

На этой неделе Рада планирует рассмотреть законопроект о налогах для игорки. Речь идет о так называемом налоге GGR (с разницы между ставками и выигрышами).

Проект №2713-д на эту тему профильный комитет Рады одобрил еще летом. Но на прошлой неделе комитет спешно переписал этот законопроект, назвав июньское решение "ошибочным". В итоге налоговая схема для игорки кардинально меняется. Если сравнивать с первоначальными цифрами, ставки сейчас предлагается существенно снизить. Для игроков ситуация тоже улучшается, ведь платить налоги нужно будет только с крупных выигрышей (от 48 тысяч гривен).

Дискуссии по этому вопросу уже рассорили депутатов. На заседании комитета его главу Данила Гетманцева открыто обвинили в том, что он лоббирует интересы игорки (как известно, еще до прихода в Раду Германцев имел отношение к лотерейной компании "МСЛ").

Сам Гетманцев называет предложенный вариант налогообложения "простым и прозрачным". Что, собственно, соответствует и ожиданиям игорщиков, заявляющих, что стоимость входа в бизнес и так заоблачная.

Впрочем, пока в Раде спорят, сколько денег просить у казино и букмекеров, за кадром остается главная проблема.

"Несмотря на легализацию игорки, легально она пока так и не заработала. Есть закон, но нет механизма. Скажем, игорные заведения можно размещать в гостиницах определенной категории, но в Украине нет системы сертификации отелей, то есть, как подтвердить ту самую "звездность" - неясно. То же самое с сертификацией оборудования. Этим на сегодняшний день никто не занимается, в итоге многие компании, которые уже заключили договора с гостиницами на размещение салонов игровых автоматов и даже закупили автоматы, сидят на чемоданах. Зато нелегалы как работали, так и работают, разве что "крыша" подорожала", — рассказала нам глава общественной организации "Поддержка легализации игрового бизнеса в Украине" Елена Мочалова (она входила в состав рабочей группы, которая писала проект по легализации игорки).

"Страна" разбиралась, почему в Раде спорят о налогах с игорки, которые пока все равно некому платить, а нелегалы, как и раньше спокойно работают вчерную.

Вместо тройной лицензии - 10% "с потолка"

Закон о легализации игорного бизнеса, который Рада приняла в прошлом году, на самом деле является только частью необходимого для запуска этого рынка законодательства. В нем прописаны требования к игорным заведениям и цены на лицензии.

Но, кроме лицензий, есть еще налоги, которые зависят от доходов конкретной компании. Их должны прописать отдельным законом.

Собственно, вокруг него сейчас и ломают копья в профильном комитете Рады.

Еще в июне комитет согласовал проект №2713-д. Он предусматривал нулевую ставку для игорки до 2024 года, пока не появится онлайн-модуль для мониторинга ставок и выигрышей. Логика такого решения проста - если нет учета денег, то как с них можно брать налоги.

"В качестве компенсации для бюджета предлагался вариант с тройными ставками за лицензии", - говорит Мочалова.

Исключение составляли букмекеры, с которых предлагали брать 18%. Для лотерей, которые законом о легализации игорки фактически выведены из категории азартных игр, в действующем Налоговом кодексе была прописана ставка в 30%.

При этом все выигрыши (и казино, и салонов игровых автоматов, и букмекерских контор) хотели полностью освободить от налогов.

"Это было трудное и ошибочное решение. Поэтому все это время в комитете и парламенте шли дискуссии по этому законопроекту, Наконец-то на заседании комитета 21 голосом "за" нам удалось принять единую прозрачную систему налогообложения для всех видов деятельности", - написал в своем Telegram Гетманцев.

"Прозрачная система" предусматривает, что доход всех игорных заведений будет облагаться налогом в размере 10%. Тройную лицензию для них отменят. При этом система онлайн-мониторинга по-прежнему так и не появилась, и появится непонятно когда. Поэтому как будут определять с какой суммы брать налог в 10% - вопрос открытый. "Игорщики смогут "рисовать" любые суммы, проверить обороты попросту нереально", - отмечает Мочалова.

Также платить будут игроки - с выигрыша от 8 минимальных зарплат (48 тысяч гривен) нужно будет отдать 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Но некоторые члены комитета расценили такую "прозрачную систему" как явный лоббизм интересов игорщиков.

"Законопроект 2713-д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройной плате до запуска системы онлайн-мониторинга), Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей - с 30% до 10%. Я с таким подходом не согласен. Не вижу никаких причин делать льготы игральному бизнесу, особенно лотереям. Допустим, что часть выплат в лотерее составляет приличные 70%. Это значит, что при действующих нормах государство получает 10% от стоимости лотерейного билета в виде налогов. Предложенные ставки означают, что налогом облагается только до 3% стоимости. Резкое снижение налогов сделает невозможным также выплату так называемого соц-эконома, которым финансируются мелкие социальные проекты на округах народных депутатов. ведь финансироваться эти проекты должны как раз с налогов от игорного бизнеса», - написал в своем Telegram нардеп от СН и член профильного комитета Марьян Заблоцкий.

Но у сторонников снижения налогов свои аргументы.

"В среднем в Европе ставка GGR (валовой игровой доход) составляет - 15%. Однако надо понимать, что это та ставка, которая была установлена уже тогда, когда рынок встал на ноги. До этого использовалась стимулирующая ставка в 5-7%. Например, в Болгарии ставка налога GGR до 2013 года была 7% и только после того, как отрасль стала развиваться, была увеличена до 15%", - отмечается в пояснительной записке к новому проекту.

"До 150 тысяч с точки"

Елена Мочалова говорит, что еще непонятно, какие нормы в итоге сохранятся в новом законе.

"Тут нужно следить за руками, уверенна, появится масса поправок", - отмечает она, проводя аналогию с законом о легализации игорного бизнеса, к которому в свое время подали несколько тысяч поправок и переписали его фактически с нуля.

Так что лоббисты уже на низком старте, и готовы окучивать депутатов.

"Ситуация осложняется карантином. Если раньше общественники и активисты, которые входили в состав рабочей группы, могли полноценно присутствовать на всех заседаниях и контролировать как продвигается работа над проектом, то сейчас - все на удаленке, не уследишь", - рассказала Мочалова.

Также Мочалова говорит, что пока депутаты спорят о ставках налогов, за кадром остается другой вопрос - спустя два месяца работы официально легализированной игорки, рынок пока так и не заработал.

Лицензии получило всего несколько компании (сети "Космолот", "Пари матч", компания "Геймдев", занимающаяся разработкой компьютерных игр и приложений). В Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей подали еще ряд заявок, но их массово заворачивают. По версии регулятора - из-за некорректно заполненных заявок. Но, как говорит Мочалова, на самом деле получить лицензии сейчас может разве что онлайн-игорка.

По остальным - слишком много нерешенных вопросов. Скажем, салоны игровых автоматов можно размещать в гостиницах не ниже 3 звезд. Многие операторы уже договорились с отелями, даже сделали ремонты и закупили автоматы. Но споткнулись на том, что не могут подтвердить уровня гостиниц - у нас просто не работает система их сертификации.

По данным Gaming Post, регулятор выдал разрешение на помещение для организации азартных игр 11 отелям, а семь отелей получили отказ. Так, разрешения получили киевские гостиницы "Лыбидь", "Турист", "Русь" и "Опера", City Park Hotel в Белой Церкви, "Франция" в Виннице, "Львов" и Grand Hotel Lviv во Львове, Gagarinn в Одессе и другие.

Не дали "добро" фешенебельным Fairmont Grand Hotel (якобы, неправильно оформлены документы), Hotel Premier Palace и InterContinental. Также отказы получили отели "Братислава" и "Верховина". То есть, как говорят игорщики, разрешения выдаются в ручном режиме.

С оборудованием, которое также нужно сертифицировать, все еще хуже. Нужно запустить работу соответствующего органа, ведь сертификация - достаточно сложная процедура, нужно, как минимум, проверить генератор случайных цифр, чтобы он вообще давал выигрыши. То есть, рынок фактически парализован, и когда будут сняты все барьеры - никто не знает, - говорит Мочалова.

Впрочем, игорка все равно работает, но, как и раньше - в черную.

"Все осталось, как и было. Практически все порешали и заново договорились, особенно в регионах. Разве что плата за "крышу" выросла, причем, существенно - вдвое. В месяц теперь нужно платить от 50 тысяч до 150 тысяч гривен с салона в зависимости от его уровня и трафика. Минимум, за 25 тысяч можно договориться, если салон совсем мелкий. Государство пока не обеспечивает зачистку рынка от чернухи. А как в таких условиях можно работать легальным компаниям, которым, к тому же, придется отдать немалые деньги за лицензии плюс платить налоги. Понятно, что проще будет договариваться или работать полулегально, скажем, под одну лицензию организовать целую сеть, светить не все обороты, даже выигрыши и те могут выводить из-под налогов за процент", - рассказала Мочалова.