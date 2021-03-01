Популярная телеведущая Оксана Марченко поделилась воспоминаниями о том, как прошло ее первое свидание с будущим мужем Виктором Медведчуком. По ее словам, на встрече она ела блины, запивая их вином, а Медведчук обрисовывал ей возможное прекрасное будущее Украины.

Рассказом Марченко поделилась в эфире телеканала "Первый независимый".

"Когда мы познакомились с Виктором Владимировичем, это было более 21 года назад, и у нас было первое свидание, вы не поверите... Знаете, о чем мы говорили? Он мне говорил о том, что Украина очень подходит под создание здесь швейцарской или немецкой модели. И он мне рассказывал на первом свидании - мы пили какое-то шардоне и это были какие-то блины, хотя я блины не любила, но я ела блины, - и он мне рассказывал, что в Украине можно сделать Швейцарию. Вы не понимаете, как он меня этим поразил. Вы представляете? Жить в Украине, которая будет такая же, как Швейцария", - рассказала Марченко.

В этом же эфире телезвезда рассказывала, как братья Шефиры из "Квартала 95" предлагали сценарии для ее супруга.

Ранее интервью у Марченко брала "Страна". В нем знаменитость сообщила, как ей живется под санкциями.